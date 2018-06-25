İran'da esnaf greve gitti

25 Haziran 2018

İran'ın başkenti Tahran'da ekonomik sorunları protesto etmek için dükkanlarının kepenklerini kapatan esnaf, "10 bin tümene dolar istemiyoruz" şeklinde slogan attı.

Tahran'daki "Çahar Su Pasajı" esnafı da dün İran tümeninin döviz karşısındaki değer kaybını protesto etmek için eylem yapmıştı. Esnaf, sık sık "Suriye'yi bırak, bizim durumumuza bak" ve "Grev, grev" şeklinde sloganlar atmıştı.

İran'da doların kısa süre içinde 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine kadar yükselmesi üzerine, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti nisan ayında doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi kararı almış ve serbest piyasada alım satımı yasaklamıştı. Bankalarda resmi kur üzerinden işlem gören dolar, serbest piyasada 8 bin 500 tümen seviyesinde kaçak yollardan işlem görüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay nükleer anlaşmadan çekildiği ve yeni yaptırımların uygulanacağını açıklaması İran piyasalarını olumsuz yönde etkilemişti.

Kaynak: AA