İran'da helikopter düştü: 2 ölü, 2 kayıp
İran'da bir helikopterin Körfez'deki Lavan Adası yakınında düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu.
İran petrol şirketine ait bir helikopter Lavan Adası yakınında düştü.
İran resmi haber ajansının haberine göre kazada helikopterde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Haberde, helikopterin bir hastayı taşıdığı sırada düştüğü, içindeki 4 kişiden hasta vatandaş ile sağlık görevlisinin öldüğü, pilot ve yardımcısının ise kaybolduğu belirtildi.
Kaynak: AA