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İran'da helikopter düştü: 2 ölü, 2 kayıp

İran'da bir helikopterin Körfez'deki Lavan Adası yakınında düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu.

İran'da helikopter düştü: 2 ölü, 2 kayıp
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İran petrol şirketine ait bir helikopter Lavan Adası yakınında düştü.

İran resmi haber ajansının haberine göre kazada helikopterde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Haberde, helikopterin bir hastayı taşıdığı sırada düştüğü, içindeki 4 kişiden hasta vatandaş ile sağlık görevlisinin öldüğü, pilot ve yardımcısının ise kaybolduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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