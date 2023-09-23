İran'da polisi öldüren zanlı idam edildi
İran'da üst düzey bir polis memurunu öldürme suçundan idama çarptırılan mahkumun cezası infaz edildi.
Haber Merkezi
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Haber, İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'nda yer aldı.
Hürmüzgan eyaletinin Rudan ilçesi Narkotikle Mücadele Emniyet Müdürü Said Muridi'nin öldürüldüğü olayla ilgili yargılanarak ölüm cezasına mahkum edilen bir kişi Minab Şehir Hapishanesi'nde idam edildi.
Muridi, 11 Nisan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybetmişti.