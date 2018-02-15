İran'da riyaldaki rekor düşüş sonrası döviz bürolarına baskın

15 Şubat 2018

İran'da riyaldeki değer kaybını engellemek amacıyla, çok sayıda döviz bürosunu kapatılırken birçok döviz işlemcisi de gözaltına alındı.

İran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, yaklaşık 90 kur işlemcisinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran basınına göre riyal, önceki gün dolar karşısında rekor seviyeye gerilemiş ve 50 bine kadar düşmüştü. Bir yıl öncesinde riyalin dolar karşısındaki değeri 38 bin civarındaydı.

Yüksek enflasyon nedeniyle İranlılar doları "güvenli liman" olarak görüyor. İran’da döviz büroları, dolar gibi gelişmiş ülke para birimlerini bankalara oranla daha iyi bir fiyattan alıp sattığı için İranlılar tarafından tercih ediliyor.