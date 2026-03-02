İran'da Savunma Bakanlığı'na yeni isim

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminde üst düzey görev değişiklikleri yaşanıyor. Saldırılarda hayatını kaybettiği bildirilen Savunma Bakanı Aziz Emir Nasırzade'nin yerine yeni bir isim görevlendirildi.

Yeni Savunma Bakanı atandı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Savunma Bakanlığı görevine General Seyyid Majid ibn al-Reza'yı atadığı kaydedildi.

Saldırılarda bildirilen kayıplar

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ile Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Rızayan'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Bunun yanı sıra, Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur'un da saldırılarda öldüğü öne sürüldü. Ayrıca dini lider Ali Hamaney'in aile üyelerinden bazılarının yaşamını yitirdiği iddiaları gündeme geldi. Söz konusu kayıplara ilişkin resmi ve ayrıntılı bir doğrulama yapılmadı.