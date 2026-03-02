İsrail, ABD- İran savaşı devam ediyor. Bugün savaş daha da şiddetlendi. Devrim Muhafızları, Netanyahu'nun ofisini ve İsrail Hava Kuvvetleri komutanının konutunu hedef aldı. Bu sıcak gelişmenin ardından sıkça "Netanyahu öldü mü, yaşıyor mu" sorusu gelmeye başladı.

Netanyahu öldü mü?

İsrail Başbakanı Netanyahu'nn durumuna ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi. Netanyahu'nun ölüp ölmediği bilinmiyor.

Konuyla ilgili birkaç saat içinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.