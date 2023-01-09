İran'da susuzluk endişesi başladı: Barajların doluluk oranı yüzde 38'e düştü

İSTANBUL (AA) - Kuraklık nedeniyle İran genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 38'e geriledi.

Tesnim Haber Ajansı, bir devlet teşekkülü olan İran Su Kaynakları Yönetim Şirketinin konuyla ilgili istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, ülke genelindeki barajlardaki toplam su miktarı 18 milyar 770 milyon metreküp olarak ölçüldü. Böylece barajlarda su seviyesi ortalama yüzde 38 olarak açıklandı.

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki 17 önemli barajda ise durum daha kaygı verici boyutta. Bu barajlarda doluluk oranı yüzde 1,5 ile yüzde 18,4 arasında değişiyor.

17 önemli barajdaki son durum nedir?

Başkent Tahran sınırlarında yer alan 4 barajdaki doluluk oranları şöyle: Lar yüzde 1,5, Emir Kebir yüzde 16,5, Letyan yüzde 16,8 ve Mamlu Barajı yüzde 18,4.

Su seviyesi İsfahan'daki Zayenderud Barajı'nda yüzde 12, Rezevi Horasan'daki Dosti'de yüzde 16, Huzistan'daki Kerhe'de yüzde 13, Doğu Azerbaycan'daki Settar Han'da yüzde 18, Batı Azerbaycan'daki Barun Barajı'nda ise yüzde 13 olarak ölçüldü.

Zencan'daki Tehem Barajı yüzde 16, Giylan'daki Sefidrud yüzde 14, Güney Horasan'daki Nehreyn Barajı yüzde 13, Hemedan'daki Ekbatan Barajı yüzde 3, Sistan-Beluçistan'daki Çahnimeha Barajı yüzde 9, Fars eyaletindeki Tengab yüzde 5, Rudbal Darab Barajı yüzde 9 ve Merkezi eyaletindeki Saveh Barajı yüzde 17 oranında dolu.