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İran’da trafik kazası nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

İran’da petrol tankerinin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından 3 günlük yas ilan edildi.

İran’da trafik kazası nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi
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İran’ın Kürdistan eyaletine bağlı Senendec kentinde dün gece saatlerinde petrol tankeri, yolcu otobüsüne çarptı.

Meydana gelen büyük patlama sonucunda en az 11 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı. Çevredeki araçların da ağır hasar gördüğü olayda, yolcu otobüsü tamamen yandı.

Yaralılar bölgeye en yakın hastanelere sevk edildi. İran’ın Kürdistan valiliği tarafından yapılan açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybetmesi sonucunda 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi. 

Kaynak: İHA

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