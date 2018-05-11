İran'da yaptırımlara çare Bitcoin

11 Mayıs 2018

ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkma ve yaptırımları yeniden uygulama kararı nedeniyle büyük endişe yaşayan İranlılar, parayı yurt dışına çıkarmak için Bitcoin'i giderek daha fazla kullanıyor.

Forbes'un haberine göre yaptırımlar nedeniyle Bitcoin son dönemde İranlılar arasında popüleritesini giderek artırıyor.

Venezuela gibi İran'ın da yaptırımların etkisini azaltmak için kendi kripto parasını çıkarabileceğini yazan Forbes, ülkede yerli kripto para seçeneğinin geçen yıldan bu yana tartışıldığına dikkat çekti. İran'ın en genç bakanı Azari Jahromi, geçen ay devlete ait Post Bank'ın kripto para konusunda incelemelerde bulunduğunu söylemişti.

Öte yandan ABD'nin vatandaşlarının Venezuela'nın kripto parası Petro'yu satın almasını yasaklaması, İran'ın benzer bir hamlede bulunmasını engelleyebilir. ABD'nin yasağı, uluslararası yatırımcıların Petro'ya ilgisini önemli ölçüde sınırlamış durumda.

"Yurt dışına para göndermenin tek yolu"

ABD'nin yaptırımları yeniden uygulamaya koymasının, İran'ın petrol ve diğer ürünlerdeki ihracatında sert düşüşe yol açması bekleniyor. Halihazırda riyalde yaşanan hızlı değer kaybına eşlik edecek bu durum, İran'da ekonomik krizi ciddi boyutlara taşıyabilir

İran hükümeti yaptırımları karşı kripto para planı üzerinde çalışırken birçok İranlı yaptırımlardan kaçmak için Bitcoin'i tercih ediyor. Forbes'a konuşan bir İranlı, birçok döviz bürosunun art arda kapanması, riyaldeki düşüş ve son olarak da yaptırım tehdidi nedeniyle Kuzey Amerika'da yaşayan oğluna ancak Bitcoin yoluyla para gönderebildiğini söylüyor.

İran yaptırımlar öncesinde döviz fiyatlarındaki sert dalgalanmalar üzerine, birçok döviz bürosunu kapatılıp döviz işlemi yapan yüzlerce kişi tutuklanmıştı. İran Merkez Bankası, ticari işletmelerin ABD doları kullanarak ithalat siparişi vermesini yasaklandığını açıklamıştı.

Riyalin dolara karşı değer kaybının önlenememesi üzerine İran, dolar kuru 42 bin riyale sabitlemiş, vatandaşların bankalar dışında tutabilecekleri döviz miktarına da sınır getirmişti.

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