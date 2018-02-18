İran'da yolcu uçağı düştü: 66 ölü
İran'da 66 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı düştü. Kazada kurtulan olmadığı açıklandı.
İran'da 66 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı düştü. 60 yolcu ve 6 kişilik mürettebattan kurtulan olmadığı açıklandı.
Devlet televizyonu Press TV'nin haberine göre, İranlı yetkililer Tahran'dan havalanan Aseman Havayolları'na ait uçağın İsfahan'da Semirom ilçesine düştüğünü bildirdi.
Bazı görgü tanıkları, uçağın acil iniş yapmaya çalıştığı sırada dağlık bölgeye düştüğünü duyurdu. Bölgeye gönderilen kurtarma helikopterinin, kötü hava koşulları nedeniyle iniş yapmakta zorlandığı belirtildi.
Aseman Havayolları, uçaktaki 66 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
ABD'nin yaptırımları kaza riskini artırıyor
İranlı hava yolu şirketleri, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 1979'dan önce satın aldığı uçaklarla veya kullanılmış uçakları satın alma yoluyla hizmet veriyor.
Uçak filosu yenilenemediği için kaza riskinin artması, son 39 yıl içinde 200'den fazla uçak kazası yaşanmasına ve 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.