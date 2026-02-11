İran’dan ABD’ye net mesaj: Füze kabiliyetimiz pazarlık konusu değil

İran’da dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Şamhani, ülkesinin füze kapasitesinin “kırmızı çizgi” olduğunu belirterek bu konunun hiçbir şekilde müzakere edilemeyeceğini açıkladı. Açıklama, Tahran ile Washington’un gerilimi düşürmek amacıyla yeni bir müzakere turuna hazırlandığı bir dönemde geldi.

Devlet medyasına göre Şamhani, İslam Devrimi’nin 47. yıl dönümü etkinliklerinde yaptığı konuşmada, “İran İslam Cumhuriyeti’nin füze kabiliyetleri pazarlık konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Umman’da dolaylı temas

ABD ve İranlı diplomatlar, geçtiğimiz hafta Umman’da dolaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin, ABD’nin İran’a yönelik artan askeri baskısı ve bölgedeki deniz gücü yığınağının gölgesinde yapıldığı bildirildi.

Washington uzun süredir, İran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen müzakerelerin kapsamının genişletilerek füze programını da içermesini istiyor. Tahran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer faaliyetlerine yönelik sınırlamaları görüşebileceğini, ancak füze programının müzakere masasına taşınmasını kesin bir dille reddettiğini vurguluyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de pazar günü yaptığı açıklamada, füze programının hiçbir zaman müzakerelerin gündeminde yer almadığını söyledi.

Netanyahu’nun Washington ziyareti

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun çarşamba günü Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor. Netanyahu’nun, olası bir ABD-İran anlaşmasına Tahran’ın füze programına yönelik sınırlamaların da dahil edilmesi için baskı yapacağı belirtiliyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ise ABD yönetimini Netanyahu konusunda uyardı. Laricani, sosyal medya paylaşımında, “ABD’liler akıllıca düşünmeli ve Netanyahu’nun nükleer müzakerelere çerçeve dayatma girişimine izin vermemeli. Siyonistlerin yıkıcı rolüne karşı uyanık olmalılar” ifadelerini kullandı.

Bölgesel savaş uyarısı

İran lideri Ali Hamaney, ülkeye yönelik olası bir saldırının bölgesel bir savaşa yol açabileceği uyarısında bulundu. İranlı yetkililer de böyle bir durumda İsrail’i ve bölgedeki ABD üslerini hedef alacaklarını açıkladı.

ABD ise artan gerilim karşısında bölgeye ek savaş gemileri ve savaş uçakları sevk ederek askeri varlığını güçlendirdi.

Tahran ile Washington arasında yeniden canlanması beklenen diplomasi trafiğinin, füze programı başta olmak üzere kapsam ve çerçeve tartışmaları nedeniyle zorlu geçmesi bekleniyor.