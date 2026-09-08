İran'dan ABD'ye yeni rest: Basra Körfezi'nde 'yasak bölge' ilan edecek

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İran, ABD'nin abluka ve yaptırımlarına karşı Basra Körfezi ve çevresinde “yasak bölge” oluşturacağını açıkladı.

Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı abluka ve yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Washington, son günlerde İran'ın yeni füzelerinden net bir uyarı aldı." ifadelerini kullanan Rızai, ABD'nin "ekonomik savaş" olarak nitelendirdiği İran'a karşı abluka ve yaptırımlarına ilişkin mesajında şunları kaydetti:

"Ekonomik savaş, Fars (Basra) Körfezi boyunca ve abluka hattına kadar deniz yasak bölgesiyle karşılanacak. ABD savaş gemileri ve bölgedeki askeri üslerine yönelik operasyonel yaklaşım da köklü biçimde değiştirildi."

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin, İran'ın petrol ihracatını engelleme girişimlerine ilişkin, "Savaşın denklemi açıktır. Ya herkes ya hiç kimse. Bizim petrol satamadığımız bir bölgede kimse petrol satamayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai de İran çevresindeki ülkelerin ekonomik savaşta ABD'ye destek vermeleri halinde "Basra Körfezi'ni de Hürmüz Boğazı gibi kapatacaklarını ve bölgeden bir damla petrolün geçişine izin vermeyeceklerini" söylemişti.