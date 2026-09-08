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Trump'tan savaş sonrası petrol tahmini: Fiyatlar çok daha sert düşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın ABD'nin zaferiyle sonuçlanmasının ardından petrol fiyatlarının sert şekilde düşeceğini savundu. Trump, ABD'de akaryakıt fiyatlarının ilk etapta galon başına 3 dolara, ardından 2 doların altına ineceğini öne sürerken, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söyledi.

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Trump'tan savaş sonrası petrol tahmini: Fiyatlar çok daha sert düşecek

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran’la yaşanan gerilim ve bunun sonucunda artan petrol fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İran’a karşı başlattıkları savaşın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarının düşeceğini vurgulayan Trump, "İran savaşını kazandığımızda petrol fiyatları da diğer fiyatlar gibi, hatta daha da sert bir şekilde düşecek" dedi. Petrol fiyatlarının ilk etapta galon başına 3 dolara, kademeli olarak ise 2 doların altına ineceğini kaydeden Trump, "Bunların hepsi hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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