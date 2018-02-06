İran'dan Afrin açıklaması
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kasımi, Türkiye'nin Afrin operasyonunu sona erdirmesini istediklerini belirterek, Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'de tansiyonu daha da yükseltebileceğini savundu.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye'nin Afrin operasyonunu sona erdirmesini istediklerini söyledi.
İRNA haber ajansının haberine göre Kasımi, "Türkiye operasyonu sona erdirmeli ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli" dedi.
İranlı yetkili, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'de tansiyonu daha da yükseltebileceğini savundu.
Kasımi, Suriye'deki gelişmeler konusunda Türkiye ve Rusya'dan yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.
Kaynak: Reuters