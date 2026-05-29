İran'dan anlaşma açıklaması: Henüz sonuç alınmadı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelerde henüz nihai mutabakata varılmadığını belirterek, taraflar arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü açıkladı.
İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı ve ABD ile Müzakere Heyeti Sözcüsü Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmaya dair beyanlarının doğru olmadığını söyledi.
Bekayi, "Şu an itibarıyla mesaj alışverişi devam ediyor. Anlaşma henüz kesinleşmedi." ifadelerini kullandı.
