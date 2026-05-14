İran'dan Çin gemilerine Hürmüz geçiş izni iddiası

İran'ın, Hürmüz Boğazı'nda yönetim protokollerine ilişkin sağlanan anlayışın ardından bazı Çin gemilerinin geçişine yeniden izin vermeye başladığı bildirildi.

Yarı resmi Fars haber ajansının aktardığına göre kararın, Çin Dışişleri Bakanlığı ile Tahran'daki Çin Büyükelçiliği'nin girişimlerinin ardından alındığı öne sürüldü.

Çin gemileri için geçiş kolaylığı iddiası

Fars haber ajansı, konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran yönetiminin iki ülke arasındaki stratejik ortaklık kapsamında belirli sayıdaki Çin gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini kolaylaştırmayı kabul ettiğini aktardı.

Haberde, taraflar arasında yönetim protokollerine ilişkin yürütülen temasların ardından uygulamada esneklik sağlandığı ifade edildi.

ABD'den "Çin devreye girebilir" mesajı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açık tutulmasının Çin'in ekonomik çıkarları açısından önemli olduğunu söyledi.

CNBC'ye konuşan Bessent, Pekin yönetiminin İran üzerindeki etkisini kullanarak perde arkasında diplomatik girişimlerde bulunabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Hürmüz'de gerilim sürüyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri önemli ölçüde sınırlandırmıştı. Nisan ayı başında sağlanan ateşkese rağmen, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının bölgedeki krizi derinleştirdiği belirtiliyor.

Küresel petrol ve doğalgaz ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler enerji piyasaları tarafından yakından izleniyor.

Çin tankeri boğazdan geçti

Gemi takip verilerine göre, yaklaşık 2 milyon varil Irak ham petrolü taşıyan bir Çin süper tankeri, ABD-İran gerilimi nedeniyle iki aydan uzun süre Körfez'de bekledikten sonra çarşamba günü Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.