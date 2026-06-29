İran'dan Doha'daki teknik görüşme iddialarına yalanlama

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İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Teknik Müzakere Heyeti Başkanı Kazım Garibabadi, Doha'da çalışma grupları arasında teknik görüşmeler yapılacağına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Tasnim haber ajansının aktardığına göre Garibabadi, Katar ile temasların sürdüğünü ancak bazı medya organlarında yer alan teknik görüşme haberlerinin doğrulanmadığını belirtti.

"Haberler doğrulanamamaktadır"

Garibabadi, açıklamasında, "Katar ile görüşmeler, her zamanki gibi sürdürülüyor. Ancak bazı medya organlarında Doha'da çalışma grupları arasında teknik görüşmeler yapılacağına dair haberler doğrulanamamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, ABD'nin Katar üzerinden yürütülecek görüşmelere ilişkin iddialarının ardından geldi.

İstişareler aracı ülkeler üzerinden sürüyor

Teknik görüşmelerin henüz kesinleşmediğini belirten Garibabadi, sürecin tarih ve yer konusunda uzlaşı sağlanmasının ardından başlayabileceğini ifade etti.

Garibabadi, "Belirlenen çalışma grupları çerçevesindeki ilk teknik görüşmeler, şartlar oluştuğunda ve tarih ile yer konusunda anlaşmaya varıldığında gerçekleştirilecektir. Bu konudaki istişareler aracı ülkeler üzerinden devam etmektedir" dedi.