İran'dan euro kararı

18 Nisan 2018

Dolar kurunu kontrol altına almaya çalışan İran'da, Bakanlar Kurulu döviz işlemlerinde dolar yerine euro kullanma kararı aldı.

İran devlet kanalı Press TV'nin haberine göre, İran mali işlemlerde kullandığı resmi yabancı para birimini dolardan euroya çevirdi.

Riyalin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine ilk önce dolar kurunu 42 bin riyale sabitleyen İran, ardından vatandaşlarının banka dışında en fazla 10 bin euroyu elinde tutmasına karar vermişti.

İran hükümetine bağlı haber ajansı IRNA, İran ile Türkiye arasındaki ilk para takasının da dün gerçekleştiğini duyurmuştu. Böylece iki ülkenin para birimleri, ilk defa ABD doları veya euro gibi üçüncü bir rezerv para birimine ihtiyaç duymadan takas edildi.

İran'da dövize devlet kontrolü

Kaynak: Reuters