İran'dan Hürmüz mesajı: Petrolün 200 dolara çıkmasına hazır olun

Dünya Orta Doğu'dan gelecek ateşkes haberlerini beklerken, ABD ve İsrail'İn İran'ı vurması ile patlak veren savaş 12. gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

Taraflar savaşın devam edeceği mesajını verirken, Hürmüz Boğazı'nın fiili olarak kapanması enerji piyasalarını alt üst etti. Petrol fiyatları haftaya 100 doların üstünde başlarken, 90 dolar civarında denge arayışına girdi. Savaşın uzun sürmesi halinde fiyatların daha da artacağı düşünülürken İran'dan endişeleri kötükleyen yeni açıklamalar geldi.

'Petrolün varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun'

Fars haber ajansına konuşan bir askeri sözcü "ABD'nin, Siyonist rejimin veya ortaklarının çıkarına olacak şekilde, Hürmüz Boğazı'ndan tek bir litre petrolün bile geçmesine izin vermeyeceğiz. Petrolün varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun, çünkü petrol fiyatı sizin istikrarsızlaştırdığınız bölgesel güvenliğe bağlı" dedi.