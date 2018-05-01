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İran'dan İsrail'e: Karşılık sürpriz bir şekilde olacak

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'İran'ın nükleer arşivini ele geçirdikleri ve gizli silah programına dair kanıt bulduklarını' iddia ettiği açıklamalarına İran Savunma Bakanı'ndan yanıt geldi.

İran'dan İsrail'e: Karşılık sürpriz bir şekilde olacak
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İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Netanyahu'nun iddialarını 'İsrail'in provokatif eylemleri' diye niteleyip Tahran'ın yanıtsız bırakmayacağını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Hatemi, ''Bu bizim Kudüs'ü işgal eden rejime ve onun destekçilerine uyarımızdır. Tehlikeli davranışlarınızı durdurun. İran'ın karşılığı sürpriz şekilde olacaktır ve siz bundan pişman olacaksınız.'' dedi.

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