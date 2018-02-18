İran'dan İsrail'in 'İHA' iddiasına sert yanıt

18 Şubat 2018

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun İHA’lı çıkışına yanıt verdi ve Münih Güvenlik Konferansı’nı İran’a karşı suçlamalarını seslendirmek için kullananlar olduğunu söyledi.

Netanyahu, aynı konferansın önceki bir oturumunda, bir İran İHA’sına ait olduğunu ileri sürdüğü metal parçasını havaya kaldırdığı konuşmasında, "Sabrımızı test etmeyin; eğer gerekirse, İsrail sadece İran’ın vesayetlerine değil kendisine karşı da harekete geçer” dedi. Netanyahu İHA parçasını havaya kaldırdığı sırada o sırada Münih Güvenlik Konferansı’nda bulunan İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif’e seslenerek, “Bunu tanıdınız mı? Tanıyor olmanız lazım, sizin çünkü. Bizim sabrımızı test etmeyin" dedi.

Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Zarif konuşmasına, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile birlikte gerçekleştirdikleri ve çok önemli altı anlaşma imzaladıkları Hindistan’daki resmi görüşmelerin ardından konferansın kapanış gününe yetişmekten mutlu olduğunu söyleyerek başladı.

Konuşmasında önceki oturumlarda İran’a yönelik suçlamalara yanıt vermeye öncelik veren Zarif, özellikle İsrail Başbakanı'nı hedef aldığı konuşmasında şöyle konuştu:

Geçtiğimiz yıl bu forumdan önce de İran’ın Basra Körfezi için hazırladığı Ortak Güvenlik Anlaşması önerisini sundum. Diyaloğa, uzlaşıya ve ortak prensiplere dayanan bir anlaşma önerisiydi bu. Bazı komşularımız hatırlarsanız geçen yıl burada Münih Güvenlik Konferansı’nı İran’a karşı suçlamalarını seslendirmek için kullandı. Bazıları da (İsrail Başbakanı Netanyahu’yu kastederek) yine bu sabah aynı şekilde bu mecrayı İran’a karşı suçlamalarını duyurmak için kullanmaya devam etti. Karikatürümsü bir sirk için izleyici arıyorsunuz siz. Bu sabah da bunu yaptınız. Yanıt vermeye layık bir suçlama bile değil; o nedenle şimdi daha ciddi konulara geçiyorum.

Netanyahu: Dünya üzerindeki en büyük tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen Güvenlik Konseyi’nde konuştu.

İran’a ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, “Dünya üzerindeki en büyük tehdit” ifadesini kullandı. İsrail'in hava sahasına düşürüldüğünü dile getirdiği İran’a ait olduğunu iddia ettiği İHA parçasını gösteren Netanyahu, “İsrail, İran’ın boynumuza terör ipini geçirmesine izin vermeyecek” dedi. İsrailli Başbakan, gerekmesi halinde sadece İranlı yetkililere karşı değil İran’a karşı hareket edeceklerini dile getirdi.