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İran'dan OPEC'e şikayet mektubu

İran Petrol Bakanı Zangeneh, bazı OPEC üyelerinin onay almadan ham petrol üretimini düzenlemeleri nedeniyle örgüte şikayet mektubu gönderdi.

İran'dan OPEC'e şikayet mektubu
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İran Petrol Bakanı Brian Zangeneh OPEC'in üye ülkelerin onay almadan ham petrol üretimini düzenlemelerini önleyememesi durumunda olağanüstü toplanmasını talep edebileceğini belirtti.

Shana haber ajansında yer alan habere göre, Zangeneh üyelerin bu gibi ayarlamaları yapmaya çalıştıklarını fark ettikten sonra OPEC'e "şikayet mektubu" gönderdi.

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