İran'dan rahatlatan Natanz açıklaması: Sızıntı tespit edilmedi

İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Amerikan ve Siyonistlerin Natanz'da Şehit Ahmedi Ruşen Nükleer Kompleksi'ne 1 Mart pazar günü düzenlediği saldırının ardından yapılan teknik incelemeler ve izlemeler, radyoaktif madde sızıntısı tespit edilmediğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, dün yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırı düzenlediğini bildirmişti.