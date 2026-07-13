İran'dan Trump'a Hürmüz resti: 'İzin vermedik, vermeyeceğiz'

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İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş operasyonlarını yürüten Hatemu'l Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Zülfikari, ABD'nin boğaza müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermedik vermeyeceğiz" dedi.

Trump'ın sözlerine yanıt

Zülfikari, Trump'ın "(Hürmüz) Boğazı elimizde tutacağız. Muhtemelen biz yöneteceğiz" şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.

ABD'nin bölgeye yönelik müdahale girişimlerinin deniz ticareti ve güvenliği açısından risk oluşturduğunu savunan Zülfikari, "Daha önce yapılan uyarılarda olduğu gibi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine hiçbir şekilde izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gemilere müdahale uyarısı

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen gemilerin İran Silahlı Kuvvetlerinin iznini alması ve Tahran tarafından belirlenen rotaları kullanması gerektiğini belirten Zülfikari, aksi yöndeki girişimlere müdahale edileceği uyarısında bulundu.

Zülfikari, "İran Ordusu ile Devrim Muhafızları'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonlar bunun açık kanıtıdır." dedi.

Bölge ülkelerine "savaş ilanı" mesajı

Zülfikari, bölge ülkelerinin ABD saldırılarına lojistik destek vermesinin İran tarafından savaş ilanı olarak değerlendirileceğini bildirdi.

Böyle bir adımın çatışmaların bölgeye yayılmasına ve tüm ülkelerin etkilenmesine yol açabileceğini savunan Zülfikari, bölgedeki "güvensizliğin kaynağının ABD ve onunla işbirliği yapan ülkeler" olduğunu öne sürdü.

ABD ile iş birliğinin savaş riskini artırdığını belirten Zülfikari, bölge ülkelerine bu konuda uyarıda bulundu.