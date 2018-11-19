İranlı balıkçıları ABD yaptırımları değil Çin vurdu

19 Kasım 2018

ABD yaptırımları nedeniyle bir süredir ekonomik sorunlarla boğuşan İran'da balıkçılar bu yaptırımlardan çok Çinli balık firmalarından şikayet ediyor.

Çinli balıkçıların son dönemde büyük gemilerle İran kıta sahanlığına girerek avlanmaları, küçük teknelerle avlanmaya çalışan İranlı balıkçıları zor durumda bırakıyor.

İran'da balıkçılık, ülkenin özellikle yoksul yaşam şartlarının hakim olduğu Sistan-Beluçistan'a bağlı Çabahar kentinde en önemli geçim kaynağı.

Çabaharlı balıkçılar, hükümetin Çinli büyük balıkçı gemilerine İran karasularında avlanmalarına izin vermesine tepkili. Balıkçılar, Çinli büyük balıkçı gemilerinin tek geçim kaynaklarına büyük darbe vurulduğunu belirtiyor.

Her gün 03.30'da avlanmaya çıktıklarını ve 11.00'de döndüklerini söyleyen balıkçı Ezim Cedgal (23), "Çin'den bizim yakınlarımıza gelen büyük balıkçı gemileri işimizi çok zorlaştırıyor. Çinliler büyük gemilerle denizlerde, okyanuslarda ne varsa hepsini toplayıp götürüyor. Onlar denizin, okyanusun en dibine kadar inerek ne varsa her şeyi silip süpürüyor." dedi.

Bölgenin balıkçılık dışında bir gelir kaynağı olmadığını ifade eden Cedgal, "Çinliler gelmeden önce vaziyetimiz çok iyiydi. Kazandığımız parayla geçinebiliyorduk. Ancak Çinli balıkçılar geldikten sonra durumumuz çok kötüleşti. Mesela dün 03.30'da avlanmaya çıktık ve 11.00'e kadar ancak 24 kilo balık tutabildik. Eskiden olsa bu kadar saatte en az 80 kilo balık tutardık." diye konuştu.

Hükümetin Çinli balıkçılara tanıdığı imtiyaza tepki gösteren Cedgal, şöyle devam etti:

"Biz Çinlilere göre çok az balık avlıyoruz, ancak deniz polisi gelip bize iznimiz olmadığını ve yaptığımızın yasal olmadığını söylüyor. Fakat Çinlilere kimse ses çıkarmıyor. Bizim ağlarımızın ebatları, hacimleri ve özellikleri belli. Her balığı avlayamayız ve kapasitemizden fazlasını denizden çıkaramayız. Ancak Çinlilerin devasa ağları var ve istedikleri kadar her türlü balığı avlayıp gidebiliyorlar."

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Kaynak: AA