İranlı komutan: Avrupa ABD'den bağımsız karar veremez

09 Mayıs 2018

İran Meclisi'nin, ABD'in nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, 'orantılı bir karşılık' çağrısı yapan bir tasarıyı oylayacağı açıklandı. Meclisteki vekiller, anlaşmanın devamı için Avrupalı devletlerin İran'a bazı garantiler vermesi gerektiğini savundu.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, Avrupa'nın ABD'ye bağlı olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedilen nükleer anlaşmayı korumak için bir şeyler yapabilme kabiliyetinden şüphe duyduklarını söyledi. Caferi, Avrupa'nın tek başına hareket edemeyeceğini belirterek, "Avrupa'nın İran ile ABD arasında bağımsız bir karar veremediği ve ABD’ye bağlı olduğu açıktır" dedi.

"Bu bir ekonomik savaş"

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararını "ekonomik savaş" olarak değerlendirdi . Bakıri, nükleer anlaşmanın en başından beri kendileri tarafından kabul görmediğini ancak "gerçekleri dünyaya ispat etmek" için İran halkının anlaşmayı kabul ettiğini söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı, "Suudi Arabistanlı akılsız bir genç ABD'ye 'siz İran'a saldırın biz savaşın masraflarını karşılayalım' teklifinde bulundu ancak saldırıya cüret edemediler" dedi.

İran Ordusu Komutanı Abdurrahim Musevi ise, Trump'ın anlaşmadan ayrılmasından memnun olduklarını dile getirdi. Nükleer anlaşmada en büyük zararı ABD'yle müzakerelere meşruiyet kazandırarak gördüklerini belirten Musevi, "En büyük fayda ABD'nin güvenilmez olduğunun ispat edilmesiydi. Allah'a şükür ki ABD anlaşmadan ayrıldı" ifadelerini kullandı.

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"İran da nükleer anlaşmadan çekilmeli"

Muhafazakar İran gazeteleri manşetlerden Tahran yönetimine anlaşmadan çekilme çağrıları yaparken, reformcu gazeteler Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "anlaşmada kalıyoruz" sözlerini öne çıkardı.

Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Keyhan gazetesi, Trump'ın kararına tepki olarak Cumhurbaşkanı Ruhani hükümetine nükleer faaliyetleri anlaşmadan önceki seviyeye döndürme çağrısında bulundu. İran Lideri Ali Hamaney'in geçen yıl yaptığı "ABD anlaşmayı yırtarsa biz ateşe veririz" açıklamasına atıfta bulunan gazete manşetinde, "Trump nükleer anlaşmayı parçaladı sıra ateşe vermekte" başlığını kullandı.

Başından beri nükleer anlaşmaya karşı söylemleriyle ön plana çıkan aşırı muhafazakâr Vatanı İmruz gazetesi de kararı manşetten "Sonuç: Sıfır" şeklinde verdi.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Arman gazetesi ise Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin "Nükleer anlaşmada kalıyoruz" sözlerini manşete taşıdı. Avrupalı ülkelerin anlaşmanın olumlu sonuçlarını gözeterek anlaşmada kaldıklarını aktaran gazete, İran'da anlaşmaya başından beri karşı çıkan muhafazakarlara işaret ederek, "Endişeliler ve yaptırımlardan kazananlar, Trump'la birlikte kutlama yaptılar." ifadelerini kullandı.

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