İspanya Başbakanı kabinesinde kadınlara çoğunluk verdi
İspanya'nın yeni Başbakanı Sanchez kabinesinde önemli görevlerin çoğunu kadınlara verdi
İspanya'nın yeni Başbakanı Pedro Sanchez, kabinesindeki en üst görevlerin çoğunluğuna kadın bakanlar getirdi.
Böylece İspanya'nın demokrasi tarihinde ilk kez devletin üst düzey görevlerine kadınlar getirildi.
Sanchez, Sosyalist Parti'den Carmen Calvo'yu başbakan yardımcısı; Avrupa Komisyonu'nun Bütçe Genel Müdürü Nadia Calvino'yu ekonomi bakanı, savcı Dolores Delgado'yu adalet bakanı olarak atadı.
Başbakanlıkta dün düzenlediği basın toplantısında konuşan Sanchez kadın kabine üyeleri için, "Hepsi üstün nitelikli, kamu hizmetinde meslek sahibi ve İspanya'nın en üstün niteliklerini yansıtıyorlar" dedi.
Sanchez, "Kabine, cinsiyet eşitliğinden yanadır, kuşakları temsil ediyor ve dünyaya açık olmakla birlikte Avrupa Birliği'ne bağlı" dedi.
Kaynak: Reuters