İspanya Kralı'ndan Katalan ayrılıkçılara çağrı
İspanya Kralı Felipe VI, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı partilere "Çatışmadan kaçının" mesajı göndererek birlik çağrısı yaptı.
İspanya Kralı Felipe VI, Noel mesajında Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine değinerek birlik çağrısı yaptı.
Katalonya halkının çatışmayı değil bir arada yaşamı desteklemesini isteyen Kralı Felipe VI, geçen hafta düzenlenen seçimleri kazanan Katalan siyasetçilerin de çatışmaya yol açacak politikalardan uzak durmaları gerektiğini belirtti.
Katalonya'da ekim ayında düzenlenen bağımsızlık referandumu öncesinde, İspanya Kralı'nın Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine yönelik sert eleştirileri Katalan siyasetçilerin tepkisini çekmişti.
Katalonya Özerk Bölgesi'nde geçen perşembe günü düzenlenen parlamento seçimlerini, bağımsızlık yanlısı partiler kazanmıştı.
Katalonya'da seçimleri bağımsızlık yanlıları kazandı