Katalonya'da seçimleri bağımsızlık yanlıları kazandı

Katalonya Özerk Bölgesi'nde, tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası merkezi hükümetin feshettiği 135 üyeli yerel parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere düzenlenen seçimleri ayrılıkçı partiler kazandı.

Geç saatlerde belli olan sonuçlara göre, ayrılıkçılardan Katalonya Avrupa Demokrat Partisi (PDeCAT) ile Katalonya Demokratik Uyuşma'nın (CDC) oluşturduğu "Katalonya İçin Birlikte Koalisyonu" 34 (yüzde 21,65), Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 32 (yüzde 21,39) ve Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) 4 (4,45) milletvekili çıkardı.

Bağımsızlık yanlıları hükümet kurabiliyor

Bağımsızlık yanlıları oy oranı olarak yüzde 50'nin altında kalsa da seçim sistemi nedeniyle 70 sandalye elde etti ve hükümeti kurmak için gerekli minimum sayı olan 68'i geçti. 2015 seçimlerinde 72 sandalye kazanan ayrılıkçı partiler, güç kaybetse de iktidara tutunmayı başardı.

Sonuç, bağımsızlık ilanı sonrası görevden alınan, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Katalonya İçin Birlikte Koalisyonu lideri ve eski yerel yönetim başkanı Carles Puigdemont'a yeniden başkanlık yolunu açtı. Kaçtığı Belçika'dan İspanya'ya dönmesi durumunda hakkında tutuklama kararı olan Puigdemont'un, ülkeye dönüp dönmeyeceği şu aşamada bilinmiyor.

Birlik yanlısı partiler vekil sayısında geride kaldı

Kendilerini "Anayasacılar" olarak adlandıran birlik yanlısı partilerden Vatandaşlar (C's) 37 (yüzde 25,36), Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) 17 (13,88) ve Katalonya Halk Partisi (PPC) 3 (yüzde 4,24) koltuk kazandı.

Vatandaşlar (C's), en çok oyu elde edip birinci parti olsa da tek başına iktidar olamadı. 2015'te 25 koltuk kazanan C's'nin 36 yaşındaki kadın lideri Ines Arrimadas, yakaladığı çıkışla seçimin "parlayan yıldızı" olarak dikkati çekti.

Bu iki grup dışında kalan aşırı sol görüşlü Catalunya en Comu Podem (Cec Podem) ise 8 parlamenter (yüzde 7,45) ile meclise girdi.

Puigdemont'tan zafer konuşması

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, konuşmasını seçim kampanyasını yürüttüğü Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptı. Zafer konuşması yapan Puigdemont, "Katalonya başkanı" olarak vatandaşları tebrik etti.

"Seçimleri Katalan Cumhuriyeti kazandı; İspanya devleti, Rajoy, müttefikleri kaybetti." diyen Puigdemont, "Bizler, meşru hükümetiz. Hapisteki siyasetçiler derhal serbest bırakılmalı. Katalan siyasetçiler parlamentoya geri dönebilmeli" ifadelerini kullandı.

İspanya devletinin yenildiğini savunan Puigdemont, "Şiddet, korku, hapis, sürgün ve tehdide rağmen biz kazandık. (İspanya Başbakanı Mariano) Rajoy, İspanya devleti ve Avrupa bunu fark etmeli." diye konuştu.

Seçim krizi çözmedi

Bu sonuçla seçim, bağımsızlık referandumu ile başlayan ve bazı siyasetçilerin tutuklanmasıyla devam eden krize çare olmadı. Bu durumunda hem bölge hem de İspanya genelinde ekonomi ve siyasetin olumsuz etkileneceği değerlendirmesi yapılıyor.

1 Ekim'deki referandumun ardından Katalonya'da 3 binden fazla şirket, merkez ofisini başka yere taşırken 2 bin 587 kişi işten çıkarıldı

Turist sayısında yüzde 20'ye yakın bir düşüşün kaydedildiği bölgede, bağımsızlık yanlısı girişimlerin 2018'de Katalonya ekonomisine toplamda 6 milyar euro zarar verebileceği ve mevcut istikrarsızlığın devamı halinde İspanya'nın ekonomik büyüme tahminlerini düşürülebileceği belirtiliyor.

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