İspanyalı taksiciler Uber protestolarına devam ediyor

31 Temmuz 2018

İspanyalı taksi şoförleri, Uber ve benzeri ulaşım şebekesi şirketlerinin uygulamalarına karşı başlattıkları grev ve protestolara devam etme kararı aldı.

Hükümet yetkilileri ile dün gerçekleştirdikleri görüşmede istedikleri sonucu elde edemeyen taksiciler bugün de meydanları ve caddeleri doldurdu. Ülkenin çeşitli kentlerinde devam eden protestolara özelikle Barselona ve Madrid kentlerinde yoğun katılım oldu. Madrid ve Barselona’nın önemli noktalarında trafiğin akışına engelleyici gösteriler düzenleyen taksiciler, protestolarına yarın da devam edeceklerini aktardı.

Önceki gün taksi şoförleri ile bir araya gelen Kalkınma Bakanlığı temsilcileri bugünde Uber ve benzeri uygulamaların yetkilileri ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, Uber yetkilileri de hükümet ile oturdukları masadan tatmin olmamış bir şekilde kalktı. Öte yandan, Uber yetkilileri, hükümetin bu tarz uygulamalara Eylül ayında bir kısıtlama getirileceği konusunda taksi şoförlerine vaatte bulunduğu bilgisini de yalanladı. Konu hakkında açıklamada bulunan José Luis Balos, taksicilere sükûnet çağrısında bulunarak eylemlerine son vermelerini istedi.

Protestolar esnasında, “ Evet, yapabiliriz”, “Geri adım atmayacağız” şeklinde sloganlar atan taksi şoförleri, eylemleri bitene kadar kısıtlı olarak hizmette bulunacaklarını aktardı. Taksicilerin başlattıkları eyleme bugün daha yoğun katılım olduğu da bildirildi.

Kaynak: İHA