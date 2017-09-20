İspanyol jandarması Katalonya'da operasyon başlattı

20 Eylül 2017

İspanya da yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapma girişiminde bulunan Katalonya özerk yönetimi hükümetinin resmi kurumlarına yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, Katalonya özerk yönetim hükümetine bağlı 9 resmi kuruma baskın yapıldığı ve şimdiye kadar 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basında jandarma kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerde, operasyonun devam ettiği ve gözaltına alınan 12 kişi arasında Katalonya özerk yönetim hükümeti Ekonomi Bakanlığı Genel Sekreteri Josep Maria Jove Llado'nun da olduğu belirtildi.

Yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de yapılmak istenen referandumla ilgili soruşturma kapsamında delil toplamak için düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, Katalonya'nın diğer kentlerindeki bazı ayrılıkçı parlamenterlerin ev ve ofislerinde de arama yaptı.

Katalan yetkililer protesto çağrısı yaptı

Acil toplantı çağrısı

Bu arada Katalonya özerk yönetim hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, kabinesini acil toplantıya çağırdı.

Bağımsızlık yanlısı Katalonya Cumhuriyetçi Solu Partisi (ERC) milletvekilleri, İspanya meclisinde muhalefet partilerinin hükümete karşı sorularını yönelttiği genel kurul oturumunu terk etti.

ERC'nin Meclis Sözcüsü Gabriel Rufian, "İspanyol hükümeti, kirli ellerini Katalan kurumlarının üzerinden çeksin." ifadelerini kullandı.

ANC, protesto çağrısı yaptı

ERC'nin aynı zamanda Katalonya Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı olan lideri Oriol Junqueras da Katalan televizyonu TV 3'e verdiği demeçte, "Batı demokrasisinde asla böyle bir şey olmaz. Tüm dünyanın buna karşı olması lazım. Yargıdan bir talimat gelmeksizin yolda tutuklananlar var." ifadelerini kullandı.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC), operasyonu protesto etmek için Katalonya özerk yönetimine bağlı Ekonomi Bakanlığı binası önünde toplanma çağrısı yaptı.

Bu arada Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla operasyonu protesto etmek için Katalonya özerk yönetimine bağlı Maliye Bakanlığı binası önünde toplanan göstericiler, "Geçemeyecekler", "Bağımsızlık" ve "Dışarı" sloganları attı.

Göstericiler tarafından çevredeki binalara Katalonya bayrakları asıldı

Rajoy: Elbette tepki verilecek!

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, Katalonya yönetimini 1 Ekim'de bağımsızlık referandumunun yapılmaması gerektiği konusunda daha önce uyardıklarını söyledi.

Dünyada bu tür bir girişimi kabul edebilecek hiçbir demokratik devlet bulunmadığını belirten Rajoy, şunları kaydetti:

"Referandumun yapılamayacağını biliyorlardı çünkü bu sadece İspanyolların karar verme hakkı olduğu ulusal egemenliği tasfiye etmek olur. İspanya'da yasalar uygulanmazsa bu adaletsizlik olur ve buna hiçbir şekilde izin veremeyiz. İspanyol devleti, yasaların çiğnenmesine, anayasaya ve Katalonya özerklik statüsüne karşı çıkılmasına elbette tepki verecektir."

Rajoy, Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'a "bağımsızlık girişimlerinden geri adım atıp yasaları uygulaması" çağrısında bulundu.

İspanya daha önce Katalonya sınırına asker konuşlandırmıştı

Askeri seçenekler de masada

İspanyol jandarması, 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu girişimini durdurmak için son günlerde operasyonlarını yoğunlaştırmış ve bazı şirketlere yaptığı baskınlarda referandumla bağlantılı 1,5 milyondan fazla doküman ve propaganda malzemesine el koymuştu.

İspanya Anayasa Mahkemesi daha önce Katalonya'da gerçekleştirilmesi planlanan referandumunu askıya almıştı. Dün, İspanya Maliye Bakanlığı, özerk yönetimin tüm mali kaynaklarına el koymuştu. İspanya'nın bağımsızlık referandumuna karşı askeri seçenekleri de masada tuttuğu biliniyor.