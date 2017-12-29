"İsrail, ABD olmadan barış görüşmelerine katılmaz"

29 Aralık 2017

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail’in ABD’nin arabulucu olmadığı barış görüşmelerine katılmayacağını söyledi.

İsrail’in Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda Friedman, “İsrail, (ABD’nin olmadığı) ve başka bir devletin arabuluculuğunda olacak herhangi bir barış görüşmesine asla katılmaz” dedi.

Friedman, ABD’nin müdahalesi olmadan İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanmayacağına vurgu yaparak, “Sadece Birleşik Devletler, tarihi bir barışın sağlanmasını sağlayacak bölgesel bir güvenilirliğe sahiptir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıması ve ABD’nin Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Washington temsilciliğini kısmi olarak kapatmasını ABD halkının iradesi olarak niteleyen Friedman, “Biz kanun devletiyiz. Bu kanunlar önemli hükümet politikalarını yansıtmak için var. Filistinlilerin de bu yasalara uymamaları için hiçbir neden yok. Eğer uyarlarsa bu kanunlarla barış süreci çok hızlı bir şekilde ilerler” diye konuştu.

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Kaynak: AA