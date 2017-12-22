ABD basınında Kudüs yorumu: ABD'nin müttefikleri, Trump'a karşı birleşti

22 Aralık 2017

Türkiye ve Yemen'in öncülüğünde dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edilen Kudüs tasarısı, ABD medyasında da yankı buldu.

New York Times gazetesinde, "BM Genel Kurulu, Trump'a karşı koyarak ABD'nin Kudüs kararını kınadı" başlığı yer aldı. ABD yönetiminin "ekonomik yardımları kesme" tehdidinin işe yaramadığına vurgu yapılan haberde, geleneksel olarak ABD'nin müttefiki ülkelerin çok büyük bölümünün Trump karşısında birleştiğine işaret edildi.

Washington Post gazetesi de "BM ABD'nin Kudüs kararını, keskin bir çıkışla net bir şekilde reddetti" başlığıyla geçtiği haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin "ekonomik yardımları kesme" tehditlerinin geri teptiğine dikkat çekildi.

"Dünya bize gülüyor"

Öte yandan Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski Direktörü John Brennan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama da, kısa sürede 60 bine yakın beğeni ve yeniden paylaşım topladı.

Brennan, paylaşımında, "Trump yönetiminin, ABD'nin Kudüs kararı hakkında BM'de egemenlik hakkını kullanan milletlere karşı intikam tehdidinde bulunması rezaletin ötesindedir. Bu, Trump'ın herkesten kör bir sadakat ve itaat beklediğini gösteriyor, ki bu nitelikler genellikle narsist ve kindar otokratlarda bulunur" ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan Amerikan CNN kanalında konuyla ilgili değerlendirmeler yapan eski CIA analisti Phil Mudd da Trump yönetiminin BM sürecini yönetme biçimine sert eleştiriler getirerek, "Dünya bize gülüyor. 128 ülke bize, bizim bir avuç aptal olduğumuzu söyledi" değerlendirmesini yaptı.

BM'den Trump'a Kudüs reddi

Kaynak: AA