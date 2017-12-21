BM'den Trump'a Kudüs reddi

21 Aralık 2017

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ABD'nin kararına karşı Türkiye ve Yemen'in öncülüğünde hazırlanan Kudüs tasarısını kabul etti. Tasarı için yapılan oylamada, 128 ülke kabul oyu verirken, 9 ülke ret oyu kullandı. 35 ülke ise çekimser kaldı.

Kudüs oylaması sonrası Türkiye'den ilk tepki

Mısır tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve ABD'nin vetosu nedeniyle reddedilen “Kudüs tasarısı”, olağanüstü toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oyuna sunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri çekmesi talebini içeren Kudüs tasarısına ilişkin oylamadan önce ülke temsilcileri konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BMGK'da yaptığı konuşmada, "Oylama Filistin davasının hala davamız olduğunu göstermek için önemlidir. Bu bağlamda, bugün adalet ve barış için sesimizi yükselteceğiz. BM üyesi bir ülke diğer üyeleri tehdit etti. Bazıları ise gelişme yardımlarının kesilmesiyle tehdit edildi. Bu kabul edilemez. Ülkelerin oylarının satın alınabileceğini düşünmek ahlaki değildir. Biz korkmadık! Güçlü olabilirsin, ama bu seni haklı yapmaz. Türkiye asla Kudüs’ü yalnız bırakmayacaktır. Filistin halkı asla yalnız kalmayacaktır. Dünya beşten büyüktür" dedi.

ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "ABD Kudüs'e büyükelçiliğini taşıyacaktır, bunu bizden ABD halkı istiyor ve doğru olan da budur. Hiçbir oylama bunu değiştirmeyecektir. Ama bu oylama Amerikalıların BM’ye nasıl baktığı ve bizim bize BM’de saygısızlık yapan ülkelere nasıl baktığımız konusunda bir fark yaratacaktır" diye konuştu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Trump’ın kararının Kudüs’ün statüsünü etkilemeyeceğini, sadece ABD’nin arabuluculuk statüsünü etkileyeceğini söyledi. Maliki, "Kudüs'ün hariç bırakıldığı bir barışı planını kim hayal edebilir. Kudüs barışın da savaşın da anahtarıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra tasarının oylamasına geçildi. Yapılan oylamada, 9 ret oyuna karşı 128 kabul oyu çıktı. 35 ülke ise çekimser kaldı. ABD, İsrail, Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Micronezya, Nauru, Togo, Palau, Kudüs tasarısına ret oyu veren ülkeler oldu.