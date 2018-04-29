İsrail askerleri 3 Filistinliyi öldürdü

29 Nisan 2018

İsrail askerleri, Gazze'nin güneyinde sınırı geçtiği iddiasıyla üç Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'nin güney sınırındaki güvenlik çitini geçen ve askeri devriye aracına doğru patlayıcı atan 2 Filistinli açılan ateş sonucu öldürüldü." ifadesini kullandı.

Adraee, ayrıca "2 kişinin İsrail'e sızmaya ve güney sınırındaki güvenlik çitine zarar vermeye çalıştığını" iddia ederek, "İsrail güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu birinin öldürüldüğünü, diğerinin gözaltına alındığını" belirtti.

İsrail saldırılarında 30'dan fazla Filistinli sporcu yaralandı

Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinliler arasında 30'dan fazla profesyonel sporcunun bulunduğu bildirildi.

Filistin Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Ahmed Muhaysin, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail ordusunun 30'dan fazla sporcuyu yaraladığını söyledi.

Muhaysin, yaralı sporculardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, aralarında bir daha spor yapamayacak olanların da bulunduğunu belirtti.