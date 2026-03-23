İsrail basını: Netanyahu–Vance olası müzakereleri görüştü

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan konuya ilişkin bilgi sahibi kaynak, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkan Yardımcısı Vance'in gün içinde İran'a ilişkin telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

İsmi belirtilmeyen kaynak, ikilinin ABD ile İran arasında olası bir anlaşmanın içeriğini ele aldığını iddia etti.

Yedioth Ahronot gazetesi ise Netanyahu’nun Vance ile son iki günde ikinci kez telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

İsrail basını, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin bu hafta Pakistan'da yapılmasının beklendiğini iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın da ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, bugün İran tarafıyla bir telefon görüşmesi yapabileceklerini söylemişti.

İran'dan "çok makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla" görüştüklerini belirten Trump, "(İran'la) Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek." ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu: Hayati çıkarlarımızı koruyacağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün erken saatlerde dostumuz Başkan Trump ile bir görüşme gerçekleştirdik.

Başkan Trump, İsrail Savunma Kuvvetleri ve ABD ordusunun elde ettiği büyük başarıların, hayati çıkarlarımızı güvence altına alacak bir anlaşmayla savaşın hedeflerine ulaşması için önemli bir fırsat sunduğuna inanıyor.

Buna paralel olarak, hem İran hem de Lübnan’daki saldırılarımıza devam ediyoruz.

Füze ve nükleer programları sistemli bir şekilde etkisiz hale getirirken, Hizbullah’a ağır darbeler indirmeyi sürdürüyoruz.

Daha birkaç gün önce iki nükleer bilim adamını daha tasfiye ettik ve operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.

Yapılacak her türlü anlaşmada hayati çıkarlarımızı mutlaka koruyacağız.