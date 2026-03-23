Trump'ın verdiği süre doluyor! Devrim Muhafızları'ndan sert misilleme mesajı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan savaş 4. haftasına girerken taraflar karşılıklı tehditleri sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı açması için İran'a 48 saat süre verdiğini aksi takdirde enerji santrallerini yok edeceği tehdidinde bulunurken kritik sürenin dolmasına az bir zaman kaldı. İran ise böyle bir durumda boğazın tamamen kapanacağını ve bölgede İsrail ve ABD üslerine elektrik sağlayan tüm enerji santrallerinin hedef alınacağını açıkladı.

Devrim Muhafızları'ndan misilleme cevabı

Trump son olarak, çatışmaların daha uzun süreceği mesajını verirken, İran Devrim Muhafızları "İran'ın elektrik santrallerine saldırı olursa, İsrail'in ve ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerini hedef alacağız" açıklamasında bulundu. Ayrıca Amerikalıların bölgede ortak olduğu ekonomik, sanayi ve enerji altyapılarının da hedef alınacağı ifade edildi.

'Orta Doğu karanlığa gömülecek'

Geri sayım devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani de İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka süre bitene kadar su depolama ve telefonları şarj etme uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de konuya ilişkin "İran altyapısına yapılacak saldırı, bölgede yaygın bir elektrik kesintisine yol açacaktır" uyarısında bulundu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr de saldırı tehditlerinin ardından "Elektriğe veda edin" başlıklı bir poster yayınladı. BAE, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki enerji santrallerinin haritasının yayınlandığı posterde, "İran'ın elektrik altyapılarına yapılacak en küçük saldırı halinde bölge karanlığa gömülecektir" ifadelerine yer verildi.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu.

Trump, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullanmıştı.