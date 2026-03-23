New York’ta pistte kaza: Uçak itfaiye aracıyla çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’nin New York şehrindeki LaGuardia Havalimanı’nda Air Canada Express’e ait Bombardier CRJ-900 tipi yolcu uçağı ile itfaiye aracı piste çarpıştı. Olayın ardından en az 2 kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgiler paylaşılırken, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Kaza sonrası ortaya çıkan ilk görüntülerde, yolcu uçağının burun ve ön gövde kısmında ciddi hasar oluştuğu görüldü.

Tüm uçuşla durduruldu

Çarpışmanın, havalimanında bulunan 4 numaralı pist yakınındaki bir taksi yolunda meydana geldiği ifade edildi. Kazanın ardından havalimanında tüm uçuş operasyonları geçici olarak durduruldu ve yaralılara müdahale için ekipler sevk edildi.

Çarpışma iniş sonrası meydana geldi

Uçağın, Montréal-Trudeau Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan sonra yerel saatle 23.37’de LaGuardia’ya iniş yaptığı öğrenildi. Uçağın iniş sonrası taksi yaptığı sırada itfaiye aracıyla çarpıştığı belirtildi.

Uçağın ön kısmı büyük hasar gördü

Kaza sonrası paylaşılan görüntülerde, CRJ-900 tipi uçağın ön kısmının büyük ölçüde tahrip olduğu ve çarpışmanın etkisiyle gövdenin kuyruğa doğru eğildiği dikkat çekti.

İlk belirlemelere göre kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, bazı yolcuların durumunun kritik olduğu ve itfaiye aracında bulunan personelin de yaralandığı aktarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.