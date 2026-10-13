İsrail basınından çarpıcı analiz: Netanyahu Trump'ı, İsrail ise ABD'yi kaybetti

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İsrail basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ve İran politikaları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya güvenini kaybettiği ileri sürüldü. Seçim öncesinde Netanyahu'nun Beyaz Saray'dan beklediği desteği bulamadığı belirtilen yazıda, "Netanyahu Trump'ı, İsrail ise ABD'yi kaybetti" değerlendirmesi yapıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesindeki analizde, Netanyahu'nun kritik seçimler öncesinde uluslararası alanda yalnızlaşmış bir siyasetçi yerine güçlü bir lider görüntüsü vermek istediği ifade edildi. Ancak Beyaz Saray'ın bu imajı destekleyecek bir açıklama ya da jest sunmadığı kaydedildi.

Gazze ve İran konusunda verilen sözler gerilim yarattı

Analizde, Trump'ın Netanyahu'dan uzaklaşmasının yalnızca başarısız gördüğü liderlere yönelik tutumuyla açıklanamayacağı savunuldu. ABD Başkanı'nın, Netanyahu tarafından aldatıldığına inandığı ve siyasi manevralarından rahatsız olduğu öne sürüldü.

Netanyahu'nun İran'ın yenilgiye uğratılması, Tahran yönetiminin devrilmesi ve farklı cephelerde hızla zafer kazanılması gibi yerine getiremediği vaatlerde bulunduğu belirtildi. Gazze'nin lüks bir tatil merkezine dönüştürülmesi konusunda Trump'ın planlarına verdiği destek de bu kapsamda değerlendirildi.

Trump'a yakın kaynaklara dayandırılan bölümde, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırıları zamanında sona erdirememesinin ABD Başkanı'nın Abraham Anlaşmaları'nı genişletme ve "tarihe barış getiren lider olarak geçme" hedeflerini sekteye uğrattığı ileri sürüldü. Yazıda, bu durumun Trump'ta büyük öfke yarattığı ifade edildi.

Seçim öncesi destek arayışı sonuçsuz kaldı

Analizde, "Trump'ın bir dediği bir dediğini tutmayan bir lider" olduğu değerlendirmesine yer verilerek İsrail'deki seçimlere kadar tutumunu değiştirebileceği belirtildi. Buna karşın mevcut durumda Netanyahu'ya güvenmediği, İsrail tarafından gelen destek taleplerinin ve Trump'ı etkileme girişimlerinin karşılık bulmadığı savunuldu.

Netanyahu'nun Trump'la ilişkisindeki bozulmanın İsrail'in ABD ile bağlarına da yansıdığı öne sürülen yazıda, Washington'la iletişim hattının uzun süre önce koptuğu değerlendirmesi yapıldı.

Amerikan kamuoyunda Filistin'e desteğin arttığı savunuldu

Gazze'deki saldırıların akılcı bir stratejiden uzak yürütüldüğü öne sürülen analizde, bu sürecin ABD-İsrail ilişkilerini "yerle bir ettiğine" dikkat çekildi.

Yazıda, Demokratların ABD ara seçimlerinde büyük bir zafer kazanacağı beklentisi dile getirilerek, böyle bir sonucun İsrail açısından koşulları daha da ağırlaştırabileceği savunuldu.

Amerikan kamuoyundaki sempatinin Filistinlilere yöneldiği belirtilen analizde, ABD'deki destek yürüyüşlerinde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi Leyla Halid'in "Güç bizde olacak, Filistin'i geri alacağız ve orayı Araplar, Yahudiler ve özgürlük tutkunları için insani bir cennete çevireceğiz" sözlerinin slogan olarak kullanıldığı aktarıldı.

Analizde, Amerikan halkının bu tür kapsayıcı mesajları daha vicdani ve anlaşılır bulduğu ileri sürüldü. İsrail'in yıkım ve aç bırakma tehditleri, Gazze'den gelen görüntüler ve işgal altındaki Batı Şeria'daki baskıların ise bu tutumda etkili olduğu savunuldu. Gazze'de yaşananlar yazıda soykırım olarak nitelendirildi.

Trump'a da vaatlerini yerine getirmediği eleştirisi

Analizde eleştiriler Netanyahu ile sınırlı kalmadı. Trump'ın da İsrail'i iki kez yarı yolda bıraktığı, istemesi halinde barışı dayatarak ülkeyi kendi politikalarının sonuçlarından kurtarabileceği ileri sürüldü.

Ancak saldırılardan kazanç sağlayan Amerikan silah şirketlerinin çıkarları nedeniyle Trump'ın barış için adım atmadığı iddia edildi. İran'ın nükleer programını sona erdirme, bölgede yeni bir düzen kurma, Abraham Anlaşmaları'nı genişletme ve vadettiği "yüzyılın anlaşmasını" gerçekleştirme sözlerini de yerine getiremediği savunuldu.

Yazının sonunda, Trump'ın hiçbir zaman gerçek bir İsrail dostu olmadığı değerlendirmesi yapıldı. Bununla birlikte Netanyahu'dan uzaklaşmasının, İsrail'in mevcut başbakanından kurtulmasına katkı sağlayabileceği görüşü dile getirildi. Bu tutumun ikili ilişkileri düzeltmeye yetmese de sınırlı bir umut sunduğu belirtildi.