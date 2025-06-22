İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan ABD'nin İran saldırısına ilişkin ilk yorum

ABD, İran’ın nükleer tesislerini vururken Ortadoğu’daki savaşta bir eşik daha geride kaldı.

İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, BBC’den Laure Kuenssberg’e konuşarak, ABD’nin İran’a yönelik saldırısını “tarihi” ve “cesur” bir karar olarak nitelendirdi.

İran’ın nükleer kapasitesinin imha edilip edilmediğine yönelik soruya Herzog, ayrıntıları bilmediğini söyleyerek yanıt verdi.

Herzog, “Fakat İran’ın nükleer programının ciddi ölçüde vurulduğu bana göre oldukça açık” ifadelerini kullandı.

İsrail ABD'den talepte bulundu mu?

İsrail’in Trump’tan İran’a saldırı konusunda doğrudan talepte bulunup bulunmadığı da sorulan Herzog, “Bunu Amerikalılara bırakmaya karar verdik” dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı, ABD’nin İran’a yönelik saldırısından haberi olmadığını da sözlerine ekledi.

BBC muhabiri Kuenssberg, akabinde İsrail'in İran'a saldırmayı durdurup durdurmayacağını sordu.

Bu soruya doğrudan bir yanıt vermeyen Herzog, sadece İran'ın İsrail topraklarına füze attığını söyledi ve “Füzelere karşı kendimizi savunmak için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor" dedi.