İsrail, F-35'le operasyon düzenleyen ilk ülke oldu

22 Mayıs 2018

İsrail'in, ABD yapımı F-35 savaş uçağını fiilen savaşta kullanan ilk ülke olduğu açıklandı.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Amikam Norkin, "F-35'leri bütün Ortadoğu üzerinde uçuruyoruz ve iki ayrı cephede iki saldırıda kullandık" dedi. İsrail'de toplanan 20 yabancı ülkenin hava kuvvetleri komutanlarına hitaben konuşan Norkin, bir F-35 uçağının Beyrut üzerinde uçarken alınmış fotoğrafını da gösterdi.

Amerikan Lockheed Martin Corp tarafından imal edilen F-35, müşterek taarruz uçağı (JSF) olarak da biliniyor.

JSF uçaklarından 50 adet sipariş etmiş olan İsrail, ilk iki uçağı 2016 Aralık ayında teslim aldı. İsrail medyasına göre şimdiye kadar bu uçaklardan dokuz adedi İsrail'e verildi.

İsrail, son dönemde Suriye'ye sık sık hava saldırıları düzenliyor. İsrail hava kuvvetlerinin aynı zamanda Mısır'ın Sina bölgesindeki İslamcı militanlara karşı saldırılar düzenlediği biliniyor.

Türkiye, bazı parçalarını imal ettiği F-35 uçaklarından 100 adet sipariş etmişti. İlk F-35 teslimatının Haziran ayında yapılması bekleniyor.

"ABD F-35 satışını iptal ederse Türkiye'den karşılığını alır"

Kaynak: Reuters