İsrail Gazze’de kara harekâtı başlattı: Tanklar kent merkezinde
ABD basını, İsrail ordusunun Gazze’yi tamamen ele geçirmek için geniş çaplı bir kara harekâtı başlattığını duyurdu. Tankların kentin merkezine girdiği, savaş uçaklarının ise yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi. İsrailli rehine aileleri Netanyahu’yu suçlarken Hamas ise “Rehinelerin kaderi tamamen Netanyahu’nun elinde” açıklamasını yaptı.
ABD basını, İsrail ordusunun Gazze’yi ele geçirmek için kara harekâtı başlattığını duyurdu.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze’deki patlamaların sesi Tel Aviv ve ülkenin orta kesimindeki kentlerden bile duyuldu. Güneydeki Netivot yerleşiminde ise patlamaların şiddetiyle camların kırıldığı aktarıldı.
Esir ailelerinden Netanyahu’ya tepki
Gazze’deki saldırıların yoğunlaşmasının ardından, İsrailli esir yakınlarının oluşturduğu platformdan yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Gazze’yi işgal ederek esirleri kurban etmeyi seçtiği” ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:
“Bu akşam Gazze’ye yönelik yoğun saldırı haberlerinden derin endişe duyuyoruz. Gazze’de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir.”
Hamas: Rehinelerin hayatından Netanyahu sorumlu
Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Gazze’deki rehinelerin hayatını tehlikeye atmakla suçladı. Yapılan açıklamada, Netanyahu’nun serbest bırakılma müzakerelerini “bilerek sabote ettiği” belirtilerek, “Rehinelerin kaderi tamamen savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin elindedir” ifadeleri kullanıldı.