İsrail Gazze'yi havadan vurmaya devam ediyor

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde de devam etti.

İsrail uçakları, gece saatlerinde Cebaliya Mülteci Kampı ile Meşru Beyt Lahiya'yı yoğun bombardımana tuttu.

Saldırılarda onlarca Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi ancak net rakama ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail: Üst düzey Hamas mensubu öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri, geceki saldırılarda Hamas'ın 'hava operasyonları'nın yönetildiği merkezin hedef alındığını bildirdi.

Açıklamada, Hamas'ın yöneticilerinden Murad Abu Murad'ın öldürüldüğü kaydedildi. Murad Abu Murad'ın 'saldırılar sırasında İsrail'e havadan girenler dahil militanların yönlendirilmesinde rol oynadığı' savunuldu.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de kendisine saldırması üzerine bölgeyi havadan vurmaya başlarken, bir kara harekatının da eli kulağında. Hem İsrail hem de Gazze'de ölenlerin sayısı toplamda 3 bini geçti.