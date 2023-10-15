İsrail - Hamas savaşında can kaybı 4 bine tırmanıyor

Hamas kontrolündeki Gazze'nin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in günlerdir süren ağır bombardımanlarında 2 bin 329 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İsrail'in öldürdüğü kişiler arasında çok sayıda kadın ve çocuk bulunuyor. Bombardımanda yaralananların sayısı ise 9 bin 42'ye yükseldi.

İsrail'deki durum

Hamas'ın sabah baskınları sırasında özellikle sınır kentlerinde yaşayan İsrailliler hedef alınmıştı. Saldırılarda çok sayıda sivil öldürülmüştü.

Daha sonra İsrail'in bölgeyi kontrole alması nedeniyle Hamas benzer saldırıları yapamadı, yalnızca roket attı. Bu nedenle sonraki günlerde İsrail'deki can kaybı sayısı çok fazla artmadı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın saldırılarında büyük çoğunluğu sivil olmak üzere 1300 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada, İsrail sınırını geçen Hamas üyesi 1500 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu ise 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısınının 286 olduğunu bildirdi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli militanlar ülkenin güneyine sızmıştı.

Bunun üzerine İsrail, Gazze Şeridi'ni bombalamaya başlamış, resmen savaş ilan etmiş, hareketına 'Demir Kılıç Operasyonu' adını vermişti. Bugün itibariyle Gazze sınırında çok sayıda asker ve tank kara harekatı emri bekliyor.