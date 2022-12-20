İsrail, İHA düşürdüğünü açıkladı
İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği, bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan sınırında bir İHA tespit edildiği belirtildi.
Lübnan tarafından, İsrail'in kuzeyindeki Zarit kasabasının bulunduğu bölgeden sızdığı aktarılan İHA'nın ordu güçlerince düşürüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, İHA'nın Hizbullah'a ait olduğunun anlaşıldığı iddia edildi. Hizbullah'tan ise henüz konuya dair bir açıklama yapılmadı.
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