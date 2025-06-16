İsrail-İran çatışması sürerken çarpıcı Hamaney iddiası! Trump engellemese...

İsrail ‘Yükselen Aslan’ adlı hava harekatıyla İran’daki kritik hedefleri nokta atışı bombalıyor.

Saldırılarda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ile nükleer bilimcilerin de aralarında olduğu çok sayıda yüksek profilli isim hayatını kaybetti.

İsrail saldırılarını yansıtan ve bazı konutlardaki dairelere nokta atışı yapıldığını gösteren fotoğraflar, “İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Ayetullah Ali Hamaney gibi isimler güvende mi” sorusunu akıllara getirdi.

Bu soru dünya basınında yer alan haberlerle kısmen yanıt buldu. Reuters haber ajansı ve ABD merkezli CBS News gibi pek çok yayın kuruluşu, ABD’li yetkililere dayandırarak dikkat çeken bir habere imza attı.

Trump: İyi bir fikir değil

İddiaya göre; ABD Başkanı Donald Trump, Hamaney’in öldürülmesine yönelik planı geri çevirdi. Trump’ın Netanyahu’ya Hamaney’in öldürülmesinin “iyi bir fikir olmadığını” söylediği öne sürüldü.

İki lider arasındaki görüşmenin ise İsrail’in cuma günü İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından geldi.

Fox News’e verdiği röportajda Netanyahu, söz konusu haberleri doğrudan teyit etmedi ya da yalanlamadı.

İsrail lideri, “Hiçbir zaman olmamış görüşmelere ilişkin çok fazla yalan haber var, bu konuya girmeyeceğim” derken şöyle devam etti:

“Fakat size şunu söyleyebilirim; sanıyorum yapmamız gereken şeyleri yaparız. Yapmamız gereken şeyleri yapacağız ve sanırım ABD, ABD için neyin iyi olduğunu biliyor ve ben bu konuya girmeyeceğim.”

'Prensip olarak siyasetçileri öldürmüyoruz'

Öte yandan bir İsrailli yetkili, CBS News'e verdiği demeçte, İsrail'in 'prensip olarak' "siyasi liderleri öldürmediğini, nükleer ve askeri konulara odaklandığını” söyledi.

Söz konusu yetkili, “Bu programlarla ilgili kararlar alan hiç kimsenin özgür ve rahat bir hayat sürmemesi gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

İsrail, cuma günü İran'ın nükleer altyapısı ve diğer hedeflerine ilk saldırısını başlattı.

İki ülke, bugün dördüncü gününe giren saldırılarla birbirlerine yönelik yoğun saldırılarını sürdürdü.