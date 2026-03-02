İsrail, İran ile olan savaşın maliyetini açıkladı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran'a karşı geçen cumartesi başlatılan askeri operasyonların maliyetinin 9 milyar şekele (129 milyar TL) ulaştığını duyurdu. Bu tutar, Savunma Bakanlığı’na 2026 bütçesinde ayrılan 112 milyar şekele ek yük anlamına geliyor.

Bakan, “Endişeli değilim. Ordu neye ihtiyaç duyuyorsa sağlanacak” ifadelerini kullandı. Hükümetin, Knesset’teki oylama sürecinde bütçe üzerinde gerekli ayarlamaları yapabileceğini belirtti.

Bütçe onay süreci kritik eşikte

İsrail yasalarına göre devlet bütçesinin mart sonuna kadar onaylanmaması halinde Knesset otomatik olarak feshediliyor. Geç sunulan bütçe taslağı şu anda yoğun görüşmelerden geçiyor. Smotrich, Covid döneminde olduğu gibi komite çalışmalarının ve hatta genel kurul oylamalarının uzaktan yapılabileceğini söyledi.

Ekonomi durma noktasına geldi

Savaşın ilk gününde ekonominin durma noktasına geldiğini belirten Bakan, işletmeler için mevcut destek planlarının bu savaşa uyarlanacağını açıkladı. Hükümetin hedefi, ekonomik faaliyetleri mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmak.

Acil durumlar için 15 bin otel odası

Pazar sabahı itibarıyla 350 kişi hasar gören evlerinden tahliye edilerek 240 otel odasına yerleştirildi. Devlet, acil durumlar için 15 bin otel odası için anlaşma yaptı. Patlamaların 500-700 metre çapında ciddi hasara yol açtığı belirtilirken, 30 bin şekele kadar zararlar için hızlı başvuru sistemi devreye alındı. Şu ana kadar 1000 hasar başvurusu yapıldı.