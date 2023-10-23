İsrail kara harekatını erteledi mi?

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasının ardından Gazze Şeridi'ne yönelik 'Demir Kılıçlar' operasyonu başlatılmış, bu kapsamda bombardıman başlamıştı. Gazze'ye kara harekatının düzenlenmesine kesin gözle bakılırken, Hamas'ın elindeki rehinelerin akıbeti merak konusu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, bugün düzenlediği basın toplantısında rehinelere ve kara harekatına dair bilgi verdi.

Hagari, Hamas'ın elindeki rehine sayısını 222 olduğunu belirterek, rehineleri kurtarmak için ellerinde geleni yapacaklarını söyledi.

Sözcü, İsrail ordusunun rehineleri kurtarmak için Gazze'de gece yarısı 'sınırlı operasyon' düzenlediğini kaydetti. Ancak bu kara harekatının başladığı anlamına gelmiyor.

'ABD bekleniyor'

AA'nın aktardığına göre İsrail Ordu Radyosu'nda kara harekatı için ABD askerlerinin beklendiğine dair haber yayınlandı.

Haberde, "ABD, İran'ın bölgedeki güçlerine yönelik saldırılarının artması endişesiyle kara manevrasına hazırlık olarak Ortadoğu'ya takviye Amerikan kuvvetleri göndermeyi planladığını İsrail'e bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Haberde, tahminlere göre takviye ABD güçleri gönderilene kadar beklenmesi ve kara harekatının ertelenmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Başka neden var mı?

İsrailli yetkililerin, operasyonun ertelenmesinin tek nedeninin bu olmadığını belirttikleri aktarılırken, askeri güçlerin operasyonel hazırlığının arttırılması, Hamas'ın elindeki esirler meselesine çözüm bulunması ve ek serbest bırakma anlaşmalarının uygulanma olasılığı gibi başka nedenlerin de olduğuna işaret edildi.

Haberde, Orta Doğu'ya daha fazla ABD kuvveti gönderilmesinin elbette İsrail'in çıkarına olduğu, bu kuvvetlerin, savaşın ilerleyen aşamalarında artabilecek saldırılarla ortaklaşa hareket edilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.