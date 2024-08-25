İsrail ordusu Lübnan’ın güneyine saldırılara başladığını duyurdu

İsrail, Hizbullah'ın geniş çaplı saldırılarını önlemek için Lübnan'a saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hagari, yaptığı açıklamada, “Az önce Lübnan’dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi.” dedi.

Hizbullah’ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna dikkati çeken Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.

Hahari, Lübnan’daki Litani Nehri’nin güneyinde yaşayan Lübnanlılara bulundukları bölgeleri terk etme çağrısı yaparak, İsrail’in kendisine yönelik tüm tehditleri ortadan kaldıracağı uyarısında bulundu.

Öte yandan, İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları şu ana kadar Lübnan’ın güneyinde 40 hedefi vurdu.

Hizbullah'tan ilk açıklama

Hizbullah'tan yapılan ilk açıklamada, örgütün üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün geçen ay Beyrut'ta öldürülmesine karşılık İsrail'e çok sayıda insansız hava aracıyla saldırı başlatıldığı bildirildi. Şükür'ün öldürülmesine yönelik yanıtın biraz zaman alacağı belirtildi. Hizbullah'ın açıklamasında, "İsrail'in geçtiğimiz ay Fuad Şükür suikastine karşılık yapılan saldırıların ilk aşaması tamamlandı. 320 den fazla Katyuşa roketiyle İsrail'e ait 11 askeri nokta vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

Olağanüstü hâl ilan edildi

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, iç cephede "acil durum" ilan etti. Gallant, ülke genelinde ise 48 saat sürecek olağanüstü hal ilan etti.

Gallant ayrıca Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. Hizbullah'a düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail ordusundan yapılan son açıklamada, "Saldırılar şimdilik sadece güney Lübnan'a yönelik. Ancak tehdit olan her yeri vuracağız" denildi.