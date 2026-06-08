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İsrail saldırıları sonrası İran'da üç havalimanındaki tüm uçuşlar iptal edildi

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Mehrabad, Meşhed ve Kirmanşah havalimanlarındaki tüm uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği belirtildi.

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İsrail saldırıları sonrası İran'da üç havalimanındaki tüm uçuşlar iptal edildi

İran basınına göre, İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar sürerken, başkent Tahran'da bulunan Mehrabad Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar yeni bir duyuruya kadar durduruldu.

Yetkililer, yolculardan uçuş durumlarına ilişkin güncel bilgileri öğrenmek için havalimanına gitmeden önce ilgili birimlerle iletişime geçmelerini istedi.

Meşhed ve Kirmanşah havalimanlarında da uçuş operasyonlarının durdurulduğu kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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